У Саудовской Аравии отсутствует доверие к США при Байдене

Презрение к Саудовской Аравии со стороны США побудило Эр-Рияд к "тревожным" переговорам по вопросу продажи нефти в Китай за юани, а не доллары, сообщает издание The American Spectator.

Как пишет Андреа Видбург, доллар США на сегодня — мировая резервная валюта, что поддерживает огромную долговую нагрузку Соединенных Штатов. По этой причине новость о том, что недовольная Вашингтоном Саудовская Аравия надеется наладить продажу нефти в КНР за юани прозвучала столь тревожно.

По словам автора материала, в американских СМИ причиной такого решения Эр-Рияда называют отсутствие доверия к США при президенте Джо Байдене. Так, Саудовская Аравия недовольна отсутствием поддержки со стороны Вашингтона в ходе противостояния в Йемене, а стремлением Вашингтона заключить сделку по иранской ядерной программе и поспешным выводом американских военных из Афганистана.

"Ужасная сделка, которую Байден продавливает с Ираном, ускорит их ядерную программу, а хаотический, неумелый и смертоносный вывод войск из Афганистана олицетворяет крах американского престижа и военной мощи", — пишет The American Spectator. "Учитывая, что демократы сотворили с американской экономикой всего за год, нас ждет гонка Китая и Америки к экономическому дну ", — заключает Видбург.

Напомним, Саудовская Аравия ведёт активные переговоры с Пекином о том, чтобы рассчитываться за проданную ему нефть в китайских юанях. В настоящее время договор на десятки миллиардов долларов между нефтеперерабатывающим заводом и комплексом Saudi Aramco, крупнейшим производителем нефти в мире, практически подписан.

Одним из краеугольных камней за последние 45 лет и якорем, поддерживающим статус мировой валюты для доллара США, была глобальная финансовая система, основанная на так называемом нефтедолларе: производители нефти продавали свою продукцию как США, так и остальному миру только за них, а США затем конвертировали выручку в долларовые активы и инвестировали на долларовые рынки. Это было сделано для того, чтобы обеспечивать положение США как бесспорной финансовой сверхдержавы.

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