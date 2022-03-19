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Автор Екатерина Широкова

Принца Гарри подняли на смех из-за помощи Украине: "Чашка кофе из Starbucks?"

Мир

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл пожертвовали свои "кровные" в помощь Украине, что не осталось без внимания британских пользователей соцсетей. Комментаторы сочли такой жест "показушным" и раскритиковали королевскую читу

Принца Гарри подняли на смех из-за помощи Украине: "Чашка кофе из Starbucks?"

Сумма пожертвования не уточняется, однако известно, что деньги перечислили в пользу украинских СМИ и нескольких благотворительных организаций. 

"Что они пожертвовали, чашку кофе из Starbucks?" — задался вопросом читатель издания Daily Mail, которое ранее опубликовало новость, под ником dogfancy. 

Другие и вовсе сочли такой ход пиаром и моветоном. 

"Только не говорите мне, что они на самом деле заботятся о ком-то ещё, кроме себя", — усомнился Total metalhead.

"Почему им так надо объявлять обо всём, что они делают", — написал mattyic.

Ряд пользователей и вовсе высмеяли пару за то, что ранее они просили общественность "оставить их в покое", однако, журналистам о своём поступке сообщили. 

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Британия увидела принца
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина принц гарри меган маркл
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