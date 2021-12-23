Принц Гарри и Меган Маркл показали свою дочь на рождественской открытке

Принц Гарри и Меган Маркл показали впервые миру свою малышку — Лилибет. Герцог и герцогиня Сассекские были сфотографированы вместе с детьми, сыном Арчи и дочерью Лилибет, для рождественской открытки, которая уже появилась в Сети.

На снимке, сделанном фотографом Алекси Любомирски, Меган со счастливой улыбкой держит Лилибет в воздухе, в то время как Арчи балансирует на коленях отца.

Публикация рождественских открыток — милая традиция из прошлого для королевских семей, Принц Гарри и Меган Маркл не стали отступать от правил, хоть уже и сложили с себя полномочия. Ранее Гарри и Меган не показывали девочку широкой публике, так что в преддверии праздников пара устроила своеобразный сюрприз поклонникам.

Напомним, что девочка появилась на свет в больнице Санта-Барбары в июне этого года. Имя получила в честь прабабушки, королевы Елизаветы, которая носит это прозвище.

"Арчи сделал нас "мамой" и "папой", а Лили сделала из нас семью", — написала пара на лицевой стороне открытки.

Королевская пара объяснила, что в этом году они жертвовали деньги нескольким организациям, "которые чтят и защищают семьи", в том числе тем, кто занимается переселением в Афганистан, и организациям, поддерживающим оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком в США.