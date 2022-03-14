Экс-врач Белого дома требует когнитивного теста для президента Байдена

Американский врач Ронни Джексон, который был штатным доктором Белого дома с 2013 по 2019 год, сначала для президента США Обамы, а затем для Дональда Трампа, сейчас являющийся членом Палаты представителей США от республиканской партии потребовал, чтобы президент Байден "прошёл уже наконец" когнитивный тест.

"Байден не знает, что происходит на Украине. Он не знает, что происходит ни с чем! Он когнитивно не способен руководить. Он должен уйти в отставку, прежде чем наша страна пострадает еще больше", — написал доктор Джексон в Twitter.

Когнитивный тест ещё называется тестом на навыки или тестом на пригодность. Он проверяет способность человека к логическому, лингвистическому, числовому и фигурально-образному мышлению.

К слову, экс-врач Белого дома уже не первый раз высказывает сомнения в дееспособности действующего президента США. Впервые он заявил об этом ещё в июле прошлого года.

А в февральском интервью американским СМИ Джексон еще раз объяснил причины, по которым он видит безусловную необходимость в "таком расследовании" в отношении Байдена:

"Вся страна уже более года видит свои психические когнитивные проблемы. И для большинства людей нет сомнений в том, что с ним что-то не так, что он больше не такой, как раньше, когнитивно, и, на мой взгляд, не способен быть нашим президентом. Каждый раз, когда он встает и говорит с американским народом, на него смотрит не только американский народ, но и весь мир, и это часть проблемы здесь. Он выглядит усталым, он выглядит слабым, он выглядит растерянным, он бессвязен, и это посылает сообщение о слабости всему миру, которое подхватывается людьми", — говорил врач тогда.

Джексон напомнил также, что Джо Байден "всегда был подвержен ошибкам", но особенно "умственная проницательность Байдена проявилась во время разгрома в Афганистане":

"Байден убьет еще больше американцев и в конечном итоге приведет нас к войне из-за отсутствия лидерства", — предупредил он.

Напомним, Ронни Джексон — не единственный политик в США, кто высказывает обеспокоенность по поводу способности возрастных людей руководить Америкой:

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