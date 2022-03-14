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Автор Ольга Лебедева

Экс-врач Белого дома требует когнитивного теста для президента Байдена

Мир

Американский врач Ронни Джексон, который был штатным доктором Белого дома с 2013 по 2019 год, сначала для президента США Обамы, а затем для Дональда Трампа, сейчас являющийся членом Палаты представителей США от республиканской партии потребовал, чтобы президент Байден "прошёл уже наконец" когнитивный тест.

Экс-врач Белого дома требует когнитивного теста для президента Байдена

"Байден не знает, что происходит на Украине. Он не знает, что происходит ни с чем! Он когнитивно не способен руководить. Он должен уйти в отставку, прежде чем наша страна пострадает еще больше", — написал доктор Джексон в Twitter.

  • Когнитивный тест ещё называется тестом на навыки или тестом на пригодность. Он проверяет способность человека к логическому, лингвистическому, числовому и фигурально-образному мышлению.

К слову, экс-врач Белого дома уже не первый раз высказывает сомнения в дееспособности действующего президента США. Впервые он заявил об этом ещё в июле прошлого года.

А в февральском интервью американским СМИ Джексон еще раз объяснил причины, по которым он видит безусловную необходимость в "таком расследовании" в отношении Байдена:

"Вся страна уже более года видит свои психические когнитивные проблемы. И для большинства людей нет сомнений в том, что с ним что-то не так, что он больше не такой, как раньше, когнитивно, и, на мой взгляд, не способен быть нашим президентом. Каждый раз, когда он встает и говорит с американским народом, на него смотрит не только американский народ, но и весь мир, и это часть проблемы здесь. Он выглядит усталым, он выглядит слабым, он выглядит растерянным, он бессвязен, и это посылает сообщение о слабости всему миру, которое подхватывается людьми", — говорил врач тогда.

Джексон напомнил также, что Джо Байден "всегда был подвержен ошибкам", но особенно "умственная проницательность Байдена проявилась во время разгрома в Афганистане":

"Байден убьет еще больше американцев и в конечном итоге приведет нас к войне из-за отсутствия лидерства", — предупредил он.

Напомним, Ронни Джексон — не единственный политик в США, кто высказывает обеспокоенность по поводу способности возрастных людей руководить Америкой:

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На кого похож Байден?
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы джо байден ронни джексон
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