Сенатор США предложит тестировать возрастных политиков на "старческий маразм"

Сенатор-республиканец Билл Кэссиди из Луизианы (США) выступил с предложением "оценить, не впали ли высшие лидеры Америки в маразм".

Гастроэнтеролог по специальности, Кэссиди в интервью Axios отметил, что многие из высших руководителей Америки "весьма преклонного возраста":

президенту Джо Байдену 78 лет,

спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси 81 год,

лидеру меньшинства в Сенате Митчу Макконнеллу — 79.

По словам политика, нужно проводить "тесты на когнитивные способности для пожилых лидеров всех трех ветвей власти", поскольку возраст 80+ "сопровождается быстрым спадом умственной деятельности”. При этом сенатор подчеркнул, что никого конкретно он в виду не имеет".

"Обычно это заметно. Так что любой, кто занимает ответственное положение и потенциально может оказаться в группе риска, вызывает беспокойство. Я говорю это как врач, — сказал он. — Мне говорили, что в прошлом были сенаторы, которые в конце срока полномочий в Сенате впадали в маразм. Это были сенаторы от обеих партий".

Кэссиди настаивает, что люди, занимающие руководящие должности, такие как судьи Верховного суда, члены Конгресса и руководители исполнительной власти, должны проходить ежегодный экзамен для проверки своей умственной подготовленности.

"У каждого из нас есть священная ответственность перед народом Соединенных Штатов, — сказал Кэссиди. — Речь идет о способности служить людям".

К слову, тема психического здоровья часто поднимается во время президентства Байдена на фоне серии ошибок, допущенных президентом. Бывший врач Белого дома, Ронни Джексон, ныне конгрессмен-республиканец из Техаса, заявлял, что Байдену следует пройти тест, чтобы измерить его умственную работоспособность.

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