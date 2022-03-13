Отказ от газа из России будет стоить каждому швейцарцу 3 тысячи евро ежегодно

Эксперт Центра экономических исследований ETH Zurich Ингве Абрахамсен полагает, что полный отказ от энергоносителей из России приведёт Швейцарию к потере четырех процентов ВВП и будет стоить каждому жителю страны три тысячи франков ежегодно (почти три тысячи евро), сообщает Sonntagszeitung.

При этом он отметил, что сейчас экономика Швейцарии восстанавливается после спада из-за коронавирусной инфекции, поэтому данный рост может помочь пережить рецессию.

Также Абрахамсен добавил, что поэтапный отказ от российских энергоресурсов возможен, но для этого придётся воспользоваться собственными топливными резервами.

Ранее главный директор по энергетическому направлению в Институте энергетики и финансов Алексей Громов оценил, сможет ли Евросоюз в ближайшее время отказаться от российского газа.

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