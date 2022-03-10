Сможет ли ЕС полностью отказаться от газа из РФ, объяснил эксперт по энергетике

Главный директор по энергетическому направлению в Институте энергетики и финансов Алексей Громов оценил, сможет ли Евросоюз в ближайшее время отказаться от российского газа.

По его словам, сейчас ЕС сильно зависим от поставок голубого топлива из РФ. Он считает, что ещё около двух лет европейцы будут по-прежнему покупать газ у России, передаёт РИА Новости.

"В ближайшие год-два Евросоюз не откажется от российского газа из-за крайне высокой зависимости", — сказал эксперт.

Громов добавил, что запуск угольных электростанций в Италии и ФРГ, вероятное продление работы немецких АЭС помогут снять лишь незначительную часть потребностей Европы в природном газе. Он убеждён: европейские страны смогут перейти на СПГ из США лишь к 2024 году, из Катара — не раньше 2026-2027 годов.

Однако эксперт напомнил, что ЕС действительно собирается в долгосрочной перспективе отказаться от российских энергоресурсов. Громов призвал готовиться к этому.

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