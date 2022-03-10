EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Юлия Миленина

Сможет ли ЕС полностью отказаться от газа из РФ, объяснил эксперт по энергетике

Мир

Главный директор по энергетическому направлению в Институте энергетики и финансов Алексей Громов оценил, сможет ли Евросоюз в ближайшее время отказаться от российского газа.

Сможет ли ЕС полностью отказаться от газа из РФ, объяснил эксперт по энергетике

По его словам, сейчас ЕС сильно зависим от поставок голубого топлива из РФ. Он считает, что ещё около двух лет европейцы будут по-прежнему покупать газ у России, передаёт РИА Новости.

"В ближайшие год-два Евросоюз не откажется от российского газа из-за крайне высокой зависимости", — сказал эксперт.

Громов добавил, что запуск угольных электростанций в Италии и ФРГ, вероятное продление работы немецких АЭС помогут снять лишь незначительную часть потребностей Европы в природном газе. Он убеждён: европейские страны смогут перейти на СПГ из США лишь к 2024 году, из Катара — не раньше 2026-2027 годов.

Однако эксперт напомнил, что ЕС действительно собирается в долгосрочной перспективе отказаться от российских энергоресурсов. Громов призвал готовиться к этому.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

"Украина пугает Европу "газовой зависимостью" от России"
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы евросоюз
Sberbank
Новости
Сможет ли ЕС полностью отказаться от газа из РФ, объяснил эксперт по энергетике
Украинский посол Мельник назвал ужасным разговор Зеленского и Шольца
Покупка приложений в Google Play станет недоступна в РФ
Глава контрразведки Украины планировал убийство Медведчука, заявили в Раде
Политолог Мирзаян: санкции Запада против России — это не про экономику
Граждане РФ жалуются на русофобию за рубежом: "Нападают на россиян, бьют"
Палата представителей США одобрила запрет ввоза нефти и газа из РФ
Басурин назвал два пути для нацбатов в Мариуполе: "Либо сдаться, либо смерть"
В Госдуме предложили отменить коммунальные платежи для части россиян
Русский немец о ситуации в Германии: учу их тут "актуальным" словам
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Яков Кедми: Запад сбит с толку тактикой спецоперации в Донбассе

Невиданной ранее тактикой проведения спецоперации Вооружённых сил РФ в Донбассе России удалось шокировать мне только киевский режим, но и западных кураторов Украины, считает военно-политический эксперт Яков Кедми.

Яков Кедми: Запад сбит с толку тактикой спецоперации в Донбассе
Заявившие об уходе с российского рынка иностранные бренды возвращаются в РФ
Экономика и бизнес
Заявившие об уходе с российского рынка иностранные бренды возвращаются в РФ
Общество
ИИ не даст уснуть за рулём. Что предлагает Дмитрий Давыдов
Политика. Новости и аналитика
Военный аналитик обозначил сроки выхода ВС РФ на западные границы Украины
Александр Артамонов Россия вскрыла американские биолаборатории Александр Артамонов Ирина Шлионская Школьники, предсказавшие будущее: откуда они знали? Ирина Шлионская Любовь Степушова Коллективная оборона НАТО — это фикция в войне с Россией Любовь Степушова
Политика. Новости и аналитика
Кадыров в "глубоком шоке" от информации о биолабораториях США на Украине
Экономика и бизнес
Ловушка для Байдена: чем обернётся отказ от нефти из России
Коллективная оборона НАТО — это фикция в войне с Россией
Евросоюз
Коллективная оборона НАТО — это фикция в войне с Россией
Последние материалы
Граждане РФ жалуются на русофобию за рубежом: "Нападают на россиян, бьют"
Палата представителей США одобрила запрет ввоза нефти и газа из РФ
Басурин назвал два пути для нацбатов в Мариуполе: "Либо сдаться, либо смерть"
В Госдуме предложили отменить коммунальные платежи для части россиян
Русский немец о ситуации в Германии: учу их тут "актуальным" словам
Мировой экономике предсказали коллапс в случае роста цен на нефть до $300
В Казахстане рассказали, кто и что делает в лаборатории, построенной за счёт США
Цены на бензин в Южной Корее достигли максимума с 2013 года из-за Украины
Блицкриг не удался: Стрелков озвучил сроки разгрома армии Украины
Зеленский одной фразой обелил Гитлера и отменил Холокост
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников