Австралия вслед за США запретит поставки углеводородов из России

Руководитель МИД Австралии Марис Пейн рассказала о новых ограничительных мерах против России. Как заявила министр, Канберра больше не станет закупать у РФ нефть, газ и уголь.

"Правительство Австралии запретит импорт российской нефти и нефтепродуктов, газа и угля, поскольку эти энергоносители являются крупнейшим источником доходов России", — объяснила политик в разговоре с Guardian Australia.

Также Пейн подчеркнула, что данное решение не угрожает энергетической безопасности Австралии. В стране достаточно топлива, сказала министр. Она добавила, что у Канберры есть разнообразные и надёжные поставщики, помимо России. По информации дипломата, скорее всего, Австралия полностью откажется от углеводородов из нашей страны спустя 45 дней, после получения последних оплаченных партий нефти.

Ранее Вашингтон объявил эмбарго на российские нефть и газ. Также власти Штатов запретили своим гражданам инвестировать в энергосектор РФ.

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