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Автор Светлана Нерадовская

Глава МИД Турции Чавушоглу: Путин не против встретиться с Зеленским

Мир

По словам министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, в телефонной беседе с лидером страны российский лидер Владимир Путин сообщил, что не возражает встретиться с главой Украины Владимиром Зеленским.

Глава МИД Турции Чавушоглу: Путин не против встретиться с Зеленским

Чавушоглу заявил, что Турция делает всё возможное, чтобы переговоры между Россией и Украиной состоялись.

"Мы усердствуем для того, чтобы организовать встречу лидеров (России и Украины). Еще до начала войны у нас были такие старания. В принципе Путин в ходе телефонных переговоров с нашим президентом заявил, что не против такой встречи… Украинская сторона готова. Между сторонами ведутся технические переговоры в Белоруссии. С другой стороны, есть и старания других каналов, которые мы тоже поддерживаем", — сказал Чавушоглу на пресс-конференции в воскресенье. Его слова приводит РИА Новости.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

Москва и Киев уже трижды встречались для проведения переговоров. В первый раз встреча прошла на территории Белоруссии 28 февраля, второй раз — 3 марта, когда было решено открыть гуманитарные коридоры для вывода мирного населения Украины из зоны боевых действий. Третья встреча, продлившаяся три часа, состоялась 7 марта.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия турция украина мид турции владимир путин мевлют чавушоглу владимир зеленский
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