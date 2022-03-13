Руководитель МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара сегодня видит сближение позиций Москвы и Киева по некоторым вопросам, связанным с урегулированием конфликта.
Как отметил министр, в первую очередь для нормализации российско-украинских отношений требуется прекращение огня, передаёт РИА Новости.
"По некоторым вопросам есть сближение, о чём и говорил российский лидер Владимир Путин, мы тоже это замечаем", — подчеркнул Чавушоглу во время пресс-конференции.
Ранее прошли уже три раунда переговоров между делегациями из РФ и Украины. Теперь стороны проводят дополнительные консультации в своих странах.
24 февраля президент РФ Путин выступил с обращением к нации. Он объявил, что решил начать специальную военную операцию по демилитаризации Украины. При этом глава государства подчеркнул: вся ответственность за возможное кровопролитие будет на киевском режиме.
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