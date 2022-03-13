Минобороны: войска РФ отбили ещё четыре населённых пункта на Украине

Согласно заявлению официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, ВС России в результате наступления удалось пройти вперёд на 14 км за минувшие сутки, и взять под контроль южные части четырёх населенных пунктов.

"Подразделения российских вооруженных сил за сутки продвинулись до 14 километров. В ходе наступательных действий установлен контроль над южными районами населенных пунктов Благодатное, Владимировка, Павловка и Никольское", — заявил Конашенков, слова которого приводит РИА Новости.

В результате наступления населённый пункт Боровское оказался целиком блокирован подразделениями ЛНР, одна из группировок которых после этого смогла остаться в северной части населённого пункта Попасная.

В ходе сражений в Северодонецке его южная и восточная части также оказались блокированы войсками ЛНР.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

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