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Автор Валентина Севрюгина

Spiegel: санкции против России ведут к расколу Европы

Мир

Прошедший саммит Евросоюза в Версале показал, что между европейскими лидерами уже нет единства. Об этом говорит то, что они не могут договориться о новых санкциях против России и прийти к решению насчёт вступления Украины в организацию. Обозреватель Spiegel Маркус Беккер считает, чем дольше сохраняются антироссийские санкции, тем более заметным становится раскол внутри Европы. 

"Чем больше людей гибнет и чем сильнее западные санкции бьют по самому ЕС, тем больше трещин на европейском фронте", — написал журналист.

В пятницу, 11 марта, глава правительства Словении Янез Янша рассказал, что Европейский союз не изменился до уровня принятия Украины в объединение. По словам премьер-министра, не все страны-союзницы одобрили возможное вступление Киева в ЕС.

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