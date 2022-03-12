ВСУ обстреляли жилые дома крупными калибрами

Ранним утром украинские войска обстреляли населенные пункты Донецк и Широкая балка в ДНР, а также населенный пункт Теплогорск (Ирмино) в ЛНР.

За десять минут ВСУ выпустили 15 мин калибром 120 миллиметров, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Обстрелы производились в 07.30 и 07.40 в направлении поселка шахты "Трудовская" в Донецке и населенного пункта Широкая Балка.

Несколько ранее этим утром обстрелу подверглась территория ЛНР. Повреждены шесть жилых домов и газопровод.

"В населенном пункте Стаханов повреждено пять жилых домов, две хозпостройки и газопровод среднего давления. В населенном пункте Теплогорск (Ирмино) поврежден жилой дом", — информирует Telegram-канал представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.