Киевские силовики сообщили, что в ДНР сами стреляли по своим позициям

Украинские силовики после многочисленных сообщений представителей Донбасса об обстрелах, проводимых ВСУ на линии соприкосновения, бездоказательно заявили, что представители ДНР сами стреляют по своим.

Украинские военные сообщили, что это делается для обвинения Киева и формирования его неприглядного образа в российской прессе.

"Сегодня с целью обвинения украинских войск в использовании тяжелого вооружения" и создания картинки для российских СМИ боевики "открыли огонь из тяжелых вооружений по собственным позициям в районе населенного пункта Пикузы" — такое сообщение оперативно-тактической группировки "Восток" появилось в Facebook.

В ВСУ отметили, что сначала были обстреляны позиции украинских силовиков вблизи пункта Водяное в 4 утра (5:00 мск). Выстрелы, по их данным, производились со стороны пункта Заиченко. Практически одновременно, по информации ВСУ, раздались взрывы неподалёку от пункта Пикузы.

Первые многочисленные выстрелы в Донбассе были зафиксированы 17 февраля, в течение суток было заявлено о 60 нарушениях режима перемирия. Об увеличении количества обстрелов говорят представители обеих сторон.

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