EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Светлана Нерадовская

Киевские силовики сообщили, что в ДНР сами стреляли по своим позициям

Мир

Украинские силовики после многочисленных сообщений представителей Донбасса об обстрелах, проводимых ВСУ на линии соприкосновения, бездоказательно заявили, что представители ДНР сами стреляют по своим.

Киевские силовики сообщили, что в ДНР сами стреляли по своим позициям

Украинские военные сообщили, что это делается для обвинения Киева и формирования его неприглядного образа в российской прессе.

"Сегодня с целью обвинения украинских войск в использовании тяжелого вооружения" и создания картинки для российских СМИ боевики "открыли огонь из тяжелых вооружений по собственным позициям в районе населенного пункта Пикузы" — такое сообщение оперативно-тактической группировки "Восток" появилось в Facebook.

В ВСУ отметили, что сначала были обстреляны позиции украинских силовиков вблизи пункта Водяное в 4 утра (5:00 мск). Выстрелы, по их данным, производились со стороны пункта Заиченко. Практически одновременно, по информации ВСУ, раздались взрывы неподалёку от пункта Пикузы.

Первые многочисленные выстрелы в Донбассе были зафиксированы 17 февраля, в течение суток было заявлено о 60 нарушениях режима перемирия. Об увеличении количества обстрелов говорят представители обеих сторон.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

19.02 - ДОНБАСС - Последние Новости. донбасс сегодня, днр и лнр сегодня, донецк сегодня
Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы днр донбасс украина
Новости
В Раде поведали о готовящейся резне и геноциде русскоговорящих украинцев
В Ростовской области взорвался еще один снаряд
Перепалка беженцев из ДНР и вывозившего их водителя попала в Сеть
Киевские силовики сообщили, что в ДНР сами стреляли по своим позициям
Врач-эндокринолог объяснил причину болезненных проявлений ПМС
В России начались учения с участием сил ядерной триады
В Москве развернули мобильный пункт отбора на военную службу
ВДНХ приглашает на экскурсии в честь Дня гида
Несмотря на настойчивые рекомендации Байдена, Зеленский покинул Украину
Столтенберг: на Украине не наблюдается признаков деэскалации
Популярное
Бывший СССР
Счёт идёт на часы: зачем предпринята эвакуация из Донбасса

Для оценке того, что происходит в связи с масштабной эвакуацией населения из республик Донбасса, надо вспомнить слова Путина, сказанные им два дня назад.  

Счёт идёт на часы: зачем предпринята эвакуация из Донбасса
Психиатр Фомин объяснил истерику Трусовой после выступления на ОИ-2022
Новости спорта
Психиатр Фомин объяснил истерику Трусовой после выступления на ОИ-2022
Политика. Новости и аналитика
Путин провёл оперативное совещание с Совбезом по поводу Украины
Новости спорта
Рудковская: Плющенко выиграл крупную сумму после победы Щербаковой на Олимпиаде
Любовь Степушова Счёт идёт на часы: зачем предпринята эвакуация из Донбасса Любовь Степушова Дмитрий Соколов Какие земные цивилизации являются потомками пришельцев со звёзд Дмитрий Соколов Ирина Шлионская Нестандартные способы лечения депрессии: импланты и шокотерапия Ирина Шлионская
Мир. Новости мира
В США назвали причины, по которым Китай не станет помогать РФ со "вторжением"
Политика. Новости и аналитика
Носович объяснил, к чему в итоге свелись встречи Путина и Лукашенко
Экс-глава МИ-6: все "утечки разведданных" происходят картинки ради
Мир. Новости мира
Экс-глава МИ-6: все "утечки разведданных" происходят картинки ради
Последние материалы
В Ростовской области взорвался еще один снаряд
Перепалка беженцев из ДНР и вывозившего их водителя попала в Сеть
Киевские силовики сообщили, что в ДНР сами стреляли по своим позициям
Врач-эндокринолог объяснил причину болезненных проявлений ПМС
В России начались учения с участием сил ядерной триады
В Москве развернули мобильный пункт отбора на военную службу
ВДНХ приглашает на экскурсии в честь Дня гида
Несмотря на настойчивые рекомендации Байдена, Зеленский покинул Украину
Столтенберг: на Украине не наблюдается признаков деэскалации
Ольга Кабо рассказала о самочувствии Бориса Невзорова незадолго до смерти
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников