СКР возбудил дела по фактам нападений на российские учреждения в Европе

Сотрудники СКР устанавливают обстоятельства нападений на российские учреждения на территории европейских стран.

По информации ведомства, один из инцидентов произошёл 28 февраля 2022 года в Нидерландах. Там несколько человек забросали пиротехникой здание российского посольства в Гааге. Кроме того, злоумышленники повредили также машины диппредставительства.

Также сообщается, что 7 марта в ирландском городе Дублин неизвестный на грузовике врезался в ворота посольства РФ.

В тот же день в Париже в ограждение здания Россотрудничества бросили бутылку с зажигательной смесью, из-за чего произошло возгорание.

В настоящее время по фактам инцидентов с российскими учреждениями в Европе возбуждены уголовные дела по статье УК РФ «Нападение на служебные помещения лиц, пользующихся международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений». Следователи планируют направить запросы о правовой помощи в компетентные органы иностранных государств.

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