Reuters: США в пятницу предложат закончить нормальные торговые отношения c РФ

Американский лидер Джо Байден в пятницу, 11 марта, выступит с предложением завершить "нормальные торговые отношения" с Россией из-за проведения спецоперации на Украине. Об этом пишет Reuters.

По информации издания, глава США собирается проложить путь для увеличения тарифов на российский импорт. Как отметил источник Reuters, такая политика должна "оказать давление" на президента РФ Владимира Путина и заставить его поскорее закончить спецоперацию.

В статье сказано, что для отмены "нормальных торговых отношений" с Россией потребуется акт Конгресса США.

"Но законодатели в обеих палатах поддержали этот шаг. Международный валютный фонд прогнозирует, что уже в 2022 году российская экономика погрузится в глубокую рецессию", — подчёркивается в материале.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США не планируют отправлять военнослужащих на Украину.

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