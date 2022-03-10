США не будут отправлять войска на Украину, заявили в Белом доме

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ответила, что Штаты не будут отправлять свои войска на Украину и не собираются воевать против России. Она сделала акцент на том, что американский лидер Джо Байден не изменил свои намерения на этот счёт.

"Отправлять войска США на Украину и вести войну против России — у нас нет никаких намерений так поступать… Намерения президента США Джо Байдена по поводу отправки американских военных воевать на Украине против России не изменились", — передаёт РИА Новости её слова.

По приказу президента России Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

Ранее стало известно, что украинские военные перевозят в транспорте с символикой ООН средства ПЗРК, об этом заявили в штабе территориальной обороны ДНР. По информации ведомства, украинские боевики сами публикуют доказательства собственных военных преступлений на Украине.

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