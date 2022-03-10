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Автор Светлана Нерадовская

"Я поехал туда не для того, чтобы умереть": британский наёмник сбежал из Украины

Мир

Наёмник из Британии был вынужден покинуть Украину после того, как его избили, приняв за "диверсанта из России".

"Я поехал туда не для того, чтобы умереть": британский наёмник сбежал из Украины

Как пишет газета The Sun, инцидент произошёл с бывшим военврачом Джейсоном Хэй, который приехал на Украину в начале февраля, руководствуясь желанием "совершить что-то хорошее".

Хэй в составе диверсионно-разведывательной группы "Грузинский национальный легион" "защищал" аэропорт в Гостомеле, в ходе операции он участвовал в "перестрелке с Красной Армией", которую назвал "конвенциональным современным войском".

После боя Хэй со своим приятелем из США был задержан украинскими агентами, искавшими российских диверсантов, за которых и приняли иностранных наёмников по причине наличия у них пистолета и сумки с рациями. Украинцы привезли наёмников на "базу службы безопасности", где подвергли допросу, ругали русскими словами и наносили удары по голове.

"У меня было довольно серьезное сотрясение мозга и сильное кровотечение", — пожаловался "диверсант".

После случившегося британский наёмник быстро сбежал из Украины через Польшу, аргументируя свой побег тем, что он "поехал туда не для того, чтобы умереть".

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

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Участники военной спецоперации все чаще сталкиваются с иностранными наемниками на Украине.
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина великобритания
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