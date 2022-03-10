В Китае рассказали о трудностях США из-за эмбарго на российские энергоносители

Китайские аналитики предрекли властям Штатов проблемы из-за решения президента страны Джозефа Байдена отказаться от российских углеводородов. По словам автора статьи, Вашингтон пострадает из-за взрывной стоимости нефти и трудностей в ходе поиска альтернативы.

"Администрации Байдена будет непросто сделать это (справиться с энергетическим вопросом. — Прим. ред.). Что ещё хуже, не за горами промежуточные выборы, и обвинения в беспомощности — это последнее, что команда президента хочет сейчас услышать", — написали в China Daily.

Как отметил публицист, скорее всего, США попытаются заменить российское топливо на поставки из Венесуэлы. При этом их объём значительно меньше экспорта РФ, подчеркнул журналист. Также он напомнил, что в отношении Венесуэлы и другого претендента на место нашей страны Ирана Вашингтон вводил "разрушительные санкции".

Ранее инициативу запретить ввоз российских нефти и газа на территорию Штатов из-за военной спецоперации РФ по принуждению к миру в ЛДНР и на Украине поддержали в Конгрессе. За этот законопроект выступили 415 членов парламента, против — 17.

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