Законопроект, предусматривающий введение запрета на импорт нефти и газа из РФ, одобрили в палате представителей США.
Согласно сведениям ТАСС, за проект проголосовали 415 конгрессменов, против — 17.
Одобренный палатой представителей документ предполагает введение запрета на импорт российских энергоносителей в Соединённые Штаты в связи с действиями РФ на Украине.
Также в законопроекте предлагается властям США рассмотреть шаги, нацеленные на приостановку участия РФ в ВТО. Кроме того, американским чиновникам предписывается призвать членов ВТО к приостановке "торговых уступок для РФ".
Когда законопроект рассмотрит сенат Конгресса США, пока неизвестно.
Ранее американский президент Джо Байден подписал указ о запрете импорта энергоносителей из РФ. Документ запрещает также новые инвестиции в российский энергетический сектор.
Как отмечает РБК, президентский указ может отменить сам Байден или следующая администрация Белого дома. При этом в случае принятия законопроекта о запрете импорта энергоносителей из РФ для его отмены потребуется проводить новое голосование конгресса.
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