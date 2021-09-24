Нижняя палата Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, предусматривающий новые санкции в отношении РФ.
По информации РБК, за одобрение проекта проголосовали 316 членов палаты, против — 113.
Сообщается, что в бюджет включена поправка, запрещающая для американцев сделки с российским суверенным госдолгом на вторичном рынке.
Также проект содержит поправку с рекомендацией администрации президента США Джо Байдена ввести санкции в отношении 35 россиян, в числе которых:
Кроме того, в проекте бюджета предусмотрены новые санкции в отношении "Северного потока-2", предполагающие введение ограничений против лиц и компаний, которые причастны к деятельности и строительству газопровода.
В сообщении отмечается, что одобренные нижней палатой поправки не вступили в силу. Перед этим сенату США предстоит одобрить свой вариант проекта оборонного бюджета. Затем два проекта согласуют, обе палаты вновь проголосуют за документ, который потом отправят на подпись президенту.
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