Новые санкции против РФ одобрили в Конгрессе США

Нижняя палата Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, предусматривающий новые санкции в отношении РФ.

По информации РБК, за одобрение проекта проголосовали 316 членов палаты, против — 113.

Сообщается, что в бюджет включена поправка, запрещающая для американцев сделки с российским суверенным госдолгом на вторичном рынке.

Также проект содержит поправку с рекомендацией администрации президента США Джо Байдена ввести санкции в отношении 35 россиян, в числе которых:

премьер-министр Михаил Мишустин ,

, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ,

, бизнесмены Алишер Усманов и Роман Абрамович ,

и , главред RT Маргарита Симоньян,

телеведущий Владимир Соловьёв.

Кроме того, в проекте бюджета предусмотрены новые санкции в отношении "Северного потока-2", предполагающие введение ограничений против лиц и компаний, которые причастны к деятельности и строительству газопровода.

В сообщении отмечается, что одобренные нижней палатой поправки не вступили в силу. Перед этим сенату США предстоит одобрить свой вариант проекта оборонного бюджета. Затем два проекта согласуют, обе палаты вновь проголосуют за документ, который потом отправят на подпись президенту.

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