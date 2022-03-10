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Автор Валентина Севрюгина

Минобороны РФ: США работали над биоагентами для поражения разных этносов

Мир

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игорь Кириллов заявил, что лаборатории США, Украины и Грузии работали над реализацией проекта, в котором в качестве переносчиков биооружия используются летучие мыши. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции Минобороны РФ.

Минобороны РФ: США работали над биоагентами для поражения разных этносов

По словам Кириллова, есть основания считать, одной из задач Штатов и их союзников — создание биоагентов, способных поражать определённую этническую группы.

Он также добавил, что с участием украинской лаборатории создавался проект по переносу болезней с помощью птиц. Кириллов отметил, что маршруты полётов некоторых из этих птиц мог проходить над Россией.

Ранее Белый дом предупредил, что Россия может использовать "химическое или биологическое оружие на Украине" или готовится начать "операцию под ложным флагом".

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Где брать правдивую информацию про спецоперацию на Украине?
Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
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