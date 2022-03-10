Минобороны РФ: США работали над биоагентами для поражения разных этносов

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игорь Кириллов заявил, что лаборатории США, Украины и Грузии работали над реализацией проекта, в котором в качестве переносчиков биооружия используются летучие мыши. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции Минобороны РФ.

По словам Кириллова, есть основания считать, одной из задач Штатов и их союзников — создание биоагентов, способных поражать определённую этническую группы.

Он также добавил, что с участием украинской лаборатории создавался проект по переносу болезней с помощью птиц. Кириллов отметил, что маршруты полётов некоторых из этих птиц мог проходить над Россией.

Ранее Белый дом предупредил, что Россия может использовать "химическое или биологическое оружие на Украине" или готовится начать "операцию под ложным флагом".

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