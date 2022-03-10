Белый дом: Россия готовится ударить по Украине биологической бомбой

Белый дом предупредил, что Россия может использовать "химическое или биологическое оружие на Украине" или готовится начать "операцию под ложным флагом".

Так чиновники байденовской администрации отреагировали на заявления о том, что американские биолаборатории в Незалежной занимались разработкой биологического оружия.

К слову, напомним, не далее, как вчера, существование таких лабораторий и заинтересованность Вашингтона в сохранении их секретности подтвердила замгоссекретаря Виктория Нуланд.

Однако пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация "приняла к сведению ложные заявления России о предполагаемых лабораториях биологического оружия США и разработке химического оружия на Украине" и добавила, что Белый дом "заметил", как к "теории заговора" присоединился Китай.

И на основании этого был сделан вывод:

Россия вот-вот шарахнет по Украине биологической бомбой — Highly likely.