Белый дом предупредил, что Россия может использовать "химическое или биологическое оружие на Украине" или готовится начать "операцию под ложным флагом".
Так чиновники байденовской администрации отреагировали на заявления о том, что американские биолаборатории в Незалежной занимались разработкой биологического оружия.
К слову, напомним, не далее, как вчера, существование таких лабораторий и заинтересованность Вашингтона в сохранении их секретности подтвердила замгоссекретаря Виктория Нуланд.
Однако пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация "приняла к сведению ложные заявления России о предполагаемых лабораториях биологического оружия США и разработке химического оружия на Украине" и добавила, что Белый дом "заметил", как к "теории заговора" присоединился Китай.
И на основании этого был сделан вывод:
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Невиданной ранее тактикой проведения спецоперации Вооружённых сил РФ в Донбассе России удалось шокировать мне только киевский режим, но и западных кураторов Украины, считает военно-политический эксперт Яков Кедми.