РФ может потребовать международный трибунал по биолабораториям на Украине

Россия близка к тому, чтобы обратиться в международный трибунал во вопросу биолабораторий на Украине. Об этом сообщил депутат Госдумы Николай Новичков.

Депутат подчеркнул, что биолаборатории на Украине — это очень страшно, поэтому Россия будет собирать показания свидетелей и фактические доказательства проведённых исследований такого рода.

"Выявить цели — зачем они проводились, и, я думаю, что мы недалеки от того, чтобы был организован международный трибунал", — сказал Новичков, слова которого приводит РИА Новости.

Парламентарий добавил, что Китай готов активно поддержать проведение международного трибунала.

"Наши коллеги из Китайской Народной Республики, которые пострадали от бактериологического оружия во время Второй мировой войны, с удовольствием организуют такой трибунал, и виновные будут наказаны". "Сейчас самое главное — обеспечить безопасность граждан Украины, безопасность наших военнослужащих, и второй этап — найти доказательства, третий — найти виновных и их наказать", — подытожил депутат.

Ранее стало известно, что США спонсировали деятельность биолабораторий на Украине в рамках своей военно-биологической программы, потратив на эти цели более 200 миллионов долларов.

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