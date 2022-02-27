Пентагон остался без военных биолабораторий из-за спецоперации армии России

США использовали Украину для размещения собственных биолабораторий. На этой практике Россия поставила крест, заявил бывший член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич.

Он также раскрыл неочевидные цели специальной военной операции российской армии на Украине. Пентагон даже планировал открыть там новые секретные объекты. Речь о биолабораториях, где американцы планировали проведение опытов с опасными патогенами. Пустить их хотели в Одессе и Киеве до начала марта.

"Это была бы серьезная угроза для нас", — сказал Клинцевич изданию ПолитРоссия.

Он напомнил, что граница между РФ и Украиной всегда была весьма открыта. Это позволяло перебросить на российскую территорию опасное биологическое оружие. Кремль осознавал проблему и предпринял меры. Теперь США лишились этих лабораторий.

Ранее Совфед одобрил запрос Владимира Путина о применении Вооружённых Сил за рубежом. Решение приняли с целью обеспечения безопасности ЛДНР. 24 февраля Путин объявил о начале специальной операции силовых структур России по демилитаризации и денацификации Украины.