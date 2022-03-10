Будущая встреча Путина и Зеленского стала одной из тем беседы Лаврова и Кулебы

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что обсуждал с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой возможность личного разговора Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Лавров подчеркнул, что главам двух государств сейчас не нужна формальная "встреча ради встречи"; встречаться им имеет смысл только для предметных договорённостей.

"Всем хорошо известно, что президент Путин никогда не отказывается от контактов. Мы только хотим, чтобы эти контакты организовывались не ради самих себя, а для того, чтобы фиксировать какие-то конкретные договоренности", — сказал Лавров, слова которого приводит РИА Новости.

Глава российского МИД признался, что эта тема поднималась в разговоре, добавив, что российская сторона всегда выступает "за то, чтобы встречаться" для решения возникающих проблем.

"Мы сегодня подтвердили, что президент Путин не отказывается от встречи с президентом Зеленским. Наверное, когда-то, я надеюсь, такая необходимость возникнет", — сказал Лавров.

Он добавил, что для организации встречи лидеров РФ и Украины нужно основательно подготовиться, привлекая к этому Белоруссию.

Лавров отметил, что Россия выдвинула Киеву "предельно конкретные предложения", которые украинская сторона услышала, пообещав дать на них "предельно конкретные ответы", которых Москва с нетерпением ждёт.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

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