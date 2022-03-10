Глава контрразведки Украины планировал убийство Медведчука, заявили в Раде

Депутат Верховной рады Илья Кива утверждает, что начальник контрразведки Украины Александр Поклад готовил убийство лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский сознательно назначил Поклада главой контрразведки для "совершения террора и убийств".

"Поклад планировал убийство Виктора Медведчука, лидера ОПЗЖ, после провала организовал похищение начальника безопасности Андрея Мартынова, судьба которого на сегодняшний день неизвестна. Поклад входит в группу Юрия Бойко, недавно совершившего захват партии ОПЗЖ", — написал Кива в своём Telegram-канале.

Украинский депутат также убеждён в том, что Поклад был причастен к гибели бывшего руководителя Донецкой народной республики Александра Захарченко.

Ранее Медведчук заявлял, что Зеленский выстраивает на Украине "анти-Россию" с помощью дискриминации русского языка, русскоязычного населения и насильственной украинизации.

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