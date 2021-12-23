ЕС потребовал, чтобы Зеленский освободил Медведчука из-под домашнего ареста

Руководство Евросоюза требует, чтобы украинский лидер Владимир Зеленский освободил главу политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука из-под домашнего ареста, пишет "Страна.ua" со ссылкой на собственные источники.

Кроме того, ЕС просит отменить санкции СНБО против оппозиционных украинских СМИ. Такие заявления были сделаны на переговорах о снижении напряжённости вокруг Украины и РФ.

"Европейские лидеры выдвинули Зеленскому список предложений, чтобы разрядить ситуацию", — сказано в сообщении.

В Евросоюзе подчеркнули, что освобождение Медведчука и снятие ограничений с работы СМИ позволят улучшить отношения между Украиной и Россией. При этом публично данные инициативы не озвучивались. Их передали Киеву в конфиденциальном порядке.

В феврале СНБО ввёл ограничения против 19 юридических и восьми физических лиц. В санкционном списке оказался Медведчук и его супруга.

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