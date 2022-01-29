Медведчук: Зеленский насильственно строит на Украине "анти-Россию"

Украинский лидер Владимир Зеленский выстраивает в стране "анти-Россию" насильственными методами. Такое мнение выразил депутат Рады, руководитель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

В эфире канала UkrLive он отметил, что не получал информацию о планах Зеленского по построению на Украине "анти-России", но, по его мнению, власти проводят именно такую политику.

"А сегодня фактически строится анти-Россия: дискриминация русского языка, русскоязычного населения, насильственная украинизация. Всё, что насильственно, является противозаконным", — сказал Медведчук.

Депутат подчеркнул: некоторые политики считают, что украинизация осуществляется легальными способами, так как в стране действует закон об украинском языке.

Однако, пояснил Медведчук, в статье 10 части 3 Конституции гарантируется свободное развитие и использования русского и других языков национальных меньшинств.

"Нарушаете норму конституции грубо и преступно", — заключил он.

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