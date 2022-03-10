Бойцы территориальной обороны Украины, сдавшиеся в плен, обратились к своим товарищам. Они сообщили, что российская армия не несёт зла и сопротивляться ей бессмысленно.
По словам одного из пленных, Дмитрия Кондрыкенко, его отряд получил приказ отойти. Затем мужчину высадили из машины, и он отправился домой. По дороге боец увидел многочисленную российскую колонну.
"Оружия у меня с собой не было, против российской армии я бы его не применял. Увидел, что армия РФ не мародёрит и просто так не стреляет в мирных жителей", — сказал пленный в интервью РИА Новости.
Ещё один бывший боец территориальной обороны Украины Александр Васильев подчеркнул, что информация о российской армии, распространяемая в украинских СМИ, не соответствует действительности.
Как отметил мужчина, в новостях публикуют данные о том, что армия РФ убивает, разрушает города, однако на деле он увидел, как российские военнослужащие предоставляют сухпайки гражданским.
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