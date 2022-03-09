EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Федорова

В МИД РФ сообщили о прогрессе в переговорах с Украиной

Мир

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в переговорах с украинской стороной уже есть прогресс, а их главной целью является прекращение бессмысленного кровопролития.

В МИД РФ сообщили о прогрессе в переговорах с Украиной

"Параллельно со специальной военной операцией проводятся и переговоры с украинской стороной с целью скорейшего прекращения бессмысленного кровопролития и сопротивления вооружённых сил Украины… Был достигнут некоторый прогресс", — передаёт РИА Новости её слова.

По приказу президента России Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров позже сообщил, что Украина готовилась напасть на Донбасс 25 февраля. По его мнению, российский лидер опередил украинские силы и спас сотни тысяч жизней.

В понедельник, 28 февраля, на территории Белоруссии Россия и Украина приступили к переговорам. Страны направили своих представителей для урегулирования конфликта. В понедельник, 7 марта, после третьего раунда переговоров помощник российского лидера Владимир Мединский рассказал, что ожидания Москвы от переговоров с украинской стороной не оправдались.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

«ВСУ планировали нападение на Россию, но мы их опередили»
Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия украина переговоры мария захарова
Sberbank
Новости
Захарова предупредила о риске ядерных провокаций со стороны Украины
В МИД РФ сообщили о прогрессе в переговорах с Украиной
В Сбере объяснили новые правила Центробанка по операциям с валютой
Захарова заявила, что Россия не собирается свергать власть на Украине
Эксперт: санкции против предприятий РФ не найдут поддержки в Китае
Глава ДНР Пушилин: Солдаты ВУ и нацбатов деморализованы и дезориентированы
Секретные биолаборатории США много лет убивали украинцев
В России заведут уголовное дело о создании биооружия США на Украине
Никуда не денутся: KFC и Burger King продолжат работу в России, уверен омбудсмен
Минфин Франции: энергетический кризис по жёсткости сравним с событиями 1973 года
Популярное
Авто
Быстро переобулись: Toyota и Lexus остаются на российском рынке

Компания Toyota, являющаяся крупнейшим мировым производителем автомобилей, возвращается на российский рынок. С момента заявления о том, что Toyota и Lexus покидают Россию, не прошло и недели.

Быстро переобулись: Toyota и Lexus остаются на российском рынке
Румыния заявила, что истребитель МиГ-21 был сбит украинской зенитной ракетой
Политика. Новости и аналитика
Румыния заявила, что истребитель МиГ-21 был сбит украинской зенитной ракетой
Политика. Новости и аналитика
Яков Кедми: Запад сбит с толку тактикой спецоперации в Донбассе
Политика. Новости и аналитика
Симоньян разоблачила Зеленского: он не в Киеве
Любовь Степушова Почему ЕС не поддержит эмбарго США на поставки газа и нефти из России Любовь Степушова Ирина Шлионская Ужастики возбуждают в мозгу центры удовольствия, а реальные страхи — наоборот Ирина Шлионская Юрий Носовский "Постимся постом приятным, угодным Богу…" Юрий Носовский
Мир. Новости мира
Секретарь СНБО Данилов попросил у НАТО оружие для закрытия неба над Украиной
Мир. Новости мира
Кадыров высмеял санкции, которые Япония ввела против него: запретили аниме
Степашин о том, почему Россия не прекращает поставки нефти и газа в страны НАТО
Экономика и бизнес
Степашин о том, почему Россия не прекращает поставки нефти и газа в страны НАТО
Последние материалы
В МИД РФ сообщили о прогрессе в переговорах с Украиной
В Сбере объяснили новые правила Центробанка по операциям с валютой
Захарова заявила, что Россия не собирается свергать власть на Украине
Эксперт: санкции против предприятий РФ не найдут поддержки в Китае
Глава ДНР Пушилин: Солдаты ВУ и нацбатов деморализованы и дезориентированы
Секретные биолаборатории США много лет убивали украинцев
В России заведут уголовное дело о создании биооружия США на Украине
Никуда не денутся: KFC и Burger King продолжат работу в России, уверен омбудсмен
Россия обязана одновременно созидать на Востоке и защищаться от Запада
Минфин Франции: энергетический кризис по жёсткости сравним с событиями 1973 года
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников