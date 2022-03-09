В МИД РФ сообщили о прогрессе в переговорах с Украиной

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в переговорах с украинской стороной уже есть прогресс, а их главной целью является прекращение бессмысленного кровопролития.

"Параллельно со специальной военной операцией проводятся и переговоры с украинской стороной с целью скорейшего прекращения бессмысленного кровопролития и сопротивления вооружённых сил Украины… Был достигнут некоторый прогресс", — передаёт РИА Новости её слова.

По приказу президента России Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров позже сообщил, что Украина готовилась напасть на Донбасс 25 февраля. По его мнению, российский лидер опередил украинские силы и спас сотни тысяч жизней.

В понедельник, 28 февраля, на территории Белоруссии Россия и Украина приступили к переговорам. Страны направили своих представителей для урегулирования конфликта. В понедельник, 7 марта, после третьего раунда переговоров помощник российского лидера Владимир Мединский рассказал, что ожидания Москвы от переговоров с украинской стороной не оправдались.

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