Переговоры ещё не начались, а Украина уже поставила ультиматум России

Украина поставила ультиматум России ещё до начала переговоров. Верховная Рада сообщила, что приоритетный вопрос для украинской стороны — это немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины.

В своём Telegram-канале ведомство проинформировало о том, что представители Незалежной прибыли в район украинско-белорусской границы, чтобы встретиться с российской делегацией.

"Ключевой вопрос переговоров — немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины", — говорится в публикации.

Верховная рада также раскрыла состав украинской делегации, в неё вошли:

председатель фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия ,

, министр обороны Украины Алексей Резников ,

, советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк ,

, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин ,

, народный депутат Рустем Умеров ,

, заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

Ранее в МИД Белоруссии сообщили о прибытии в страну украинской делегации. По словам официального источника, переговоры должны начаться в ближайшие часы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил вероятность того, что переговоры Киева и Москвы приведут к миру, однако добавил: украинская сторона не собирается "капитулировать".

Президент Украины Владимир Зеленский категорически отказывался отправлять украинскую делегацию для переговоров с российской стороной в Минск. Он заявил, что подойдёт любой другой город "в стране, с территории которой не летят ракеты". Однако после телефонного разговора с белорусским лидером Александром Лукашенко Зеленский изъявил готовность направить делегацию на переговоры в Гомельскую область.

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