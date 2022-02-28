Украина поставила ультиматум России ещё до начала переговоров. Верховная Рада сообщила, что приоритетный вопрос для украинской стороны — это немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины.
В своём Telegram-канале ведомство проинформировало о том, что представители Незалежной прибыли в район украинско-белорусской границы, чтобы встретиться с российской делегацией.
"Ключевой вопрос переговоров — немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины", — говорится в публикации.
Верховная рада также раскрыла состав украинской делегации, в неё вошли:
Ранее в МИД Белоруссии сообщили о прибытии в страну украинской делегации. По словам официального источника, переговоры должны начаться в ближайшие часы.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил вероятность того, что переговоры Киева и Москвы приведут к миру, однако добавил: украинская сторона не собирается "капитулировать".
Президент Украины Владимир Зеленский категорически отказывался отправлять украинскую делегацию для переговоров с российской стороной в Минск. Он заявил, что подойдёт любой другой город "в стране, с территории которой не летят ракеты". Однако после телефонного разговора с белорусским лидером Александром Лукашенко Зеленский изъявил готовность направить делегацию на переговоры в Гомельскую область.
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