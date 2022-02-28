Депутат Рады Новинский назвал главную цель переговоров РФ и Украины

Внефракционный депутат Рады от Мариуполя Вадим Новинский назвал главную цель российско-украинских переговоров, которые пройдут сегодня, 28 февраля, в государственной резиденции неподалёку от реки Припяти.

По его словам, диалог между странами нужен для того, чтобы с обеих сторон не было многочисленных жертв в результате вооружённых столкновений.

"Пора прекращать это безумие: проливается много православной крови", — сказал депутат в интервью изданию "Известия".

Также он добавил, что на переговоры поедут люди, которые в условиях действующего на территории Украины военного положения уполномочены на такие действия. При этом политик подчеркнул: вряд ли власти отправят на мероприятие представителей оппозиционных партий.

Ранее помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский назвал ориентировочное время проведения переговоров. По предварительным данным, они должны начаться в 12:00.

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