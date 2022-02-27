Глава МИД Украины о переговорах с РФ: "Мы не сдадимся. Мы не капитулируем"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил вероятность того, что переговоры Киева и Москвы приведут к миру, однако добавил: украинская сторона не собирается "капитулировать".

"В переговорах как таковых нет ничего плохого. И если итогом этих переговоров будет мир и окончание войны, это необходимо приветствовать. Но мы — я хочу ясно дать понять — мы не сдадимся. Мы не капитулируем. Мы не отдадим ни пяди территории. Цель нашей борьбы не в этом" — передаёт РИА Новости его слова.

Ранее глава российской делегации на переговорах с украинской стороной в Гомеле Владимир Мединский заявил, что Украина согласилась провести переговоры в Белоруссии. По его словам, представители РФ готовы к переговорам в любое время и подчеркнул, что "каждый час — это спасённая жизнь".

Президент Украины Владимир Зеленский категорически отказывался отправлять украинскую делегацию для переговоров с российской стороной в Минск. Он заявил, что подойдёт любой другой город "в стране, с территории которой не летят ракеты". Однако после телефонного разговора с белорусским лидером Александром Лукашенко Зеленский изъявил готовность направить делегацию на переговоры в Гомельскую область.

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