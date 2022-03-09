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Автор Елена Федорова

Кадыров: десятки тысяч чеченцев хотят участвовать в спецоперации на Украине

Мир

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о том, что есть десятки тысяч добровольцев из Чеченской Республики, которые желают участвовать в спецоперации на Украине.

Кадыров: десятки тысяч чеченцев хотят участвовать в спецоперации на Украине

Лидер республики заявил об этом в своём Telegram-канале.

"Количество добровольцев из Чеченской Республики, готовых выполнить приказ Верховного главнокомандующего на Украине, идёт на десятки тысяч. Каждый день силовые подразделения находятся в ожидании такого приказа", — написал он.

Ранее Кадыров попросил президента России Владимира Путина не останавливать спецоперацию на Украине. По его словам, бойцы ВС РФ придерживаются такого же мнения. Российские войска успешно добиваются поставленных целей, заметил он.

По приказу Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

В понедельник, 28 февраля, на территории Белоруссии Россия и Украина приступили к переговорам. Страны направили своих представителей для урегулирования конфликта. В понедельник, 7 марта, после третьего раунда переговоров помощник российского лидера Владимир Мединский рассказал, что ожидания Москвы от переговоров с украинской стороной не оправдались.

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Автор: Елена Федорова, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Темы чечня россия украина рамзан кадыров
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