Зеленского призвали не медлить с предложениями РФ по прекращению конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский должен оперативно принять российские предложения по урегулированию конфликта, заявил руководитель комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Он напомнил, что российская сторона предоставила Киеву чёткие и понятные предложения, в том числе связанные с необходимостью признания Крыма в качестве части РФ, а также независимости ДНР и ЛНР, передаёт РИА Новости.

"Зеленскому, будь он настоящим президентом, не стоит медлить с их принятием", — сказал Гемпель.

Политик предложил Киеву немедленно сложить оружие. По его словам, после урегулирования конфликта власти Украины должны заняться восстановлением экономики страны и уничтожением неофашистских настроений.

При этом Гемпель подчеркнул: переговоры с Зеленским вряд ли приведут к реальным результатам, ведь все обещания украинского лидера, судя по предыдущему опыту, "не стоят и ломаного гроша". Крымский депутат считает, что спецоперацию по демилитаризации необходимо продолжать до "логического конца".

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