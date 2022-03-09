Ведущая американского телеканала обрушилась с критикой на Байдена из-за Украины

Ведущая американского телеканала Fox News заявила, что президент США Джо Байден допустил ухудшение конфликтной ситуации вокруг Украины. По её словам, именно из-за некомплектности главы Белого дома в стране существенно подорожал бензин.

Как отметила журналистка, Байден мог настоять на том, чтобы украинский кризис оценили в "реалистичном ключе", однако не пошёл на этот шаг.

"Его команда не захотела отказываться от перспективы вступления Украины в НАТО. В ретроспективе это громадная ошибка", — сказала ведущая Fox News.

Она напомнила, что за минувшие выходные стоимость бензина в США достигла семи долларов. Таких цен не было с 2008 года.

Журналистка подчеркнула: если бы во главе Штатов находился Дональд Трамп, американцы никогда бы не столкнулись с подобным кризисом. Ведущая пояснила, что экс-президент США являлся националистом, "ратовал" за развитие энергетической отрасли.

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