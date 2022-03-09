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Автор Ольга Лебедева

Нуланд рассказала,как из "не очень согласных" стран США делают "рабов"

Мир

Выступление замглавы американского Госдепа в Сенате США побило рекорды по числу прозвучавших откровений.

Нуланд рассказала,как из "не очень согласных" стран США делают "рабов"

Виктория Нуланд не только признала, что Вашингтон спонсировал биологические лаборатории на Украине, а сейчас помогает Киеву заметать следы, но и поведала, как именно Штаты давят "на каждую страну", чтобы заставить присоединиться к антироссийским санкциям.

Как метко подметил "Царьград", "если говорить словами премьера Пакистана, Нуланд чистосердечно призналась в том, как США превращают страны в своих "рабов".

Хан, когда на представителей Пакистана стали давить, чтобы те проголосовали против России, ответил коротко, но ёмко:

"Мы вам рабы, что ли, чтобы делать то, что вы скажете?"

Госпожа Нуланд подробно рассказала американским сенаторам, что для того, чтобы добиться своей цели и заставить всех шагать в одном строю с США, "приходится" работать по всем возможным направлениям и на самых разных уровнях.

"Мы оказываем давление на каждую страну, с которой мы разговариваем, не только на уровне президента, госсекретаря и на всех уровнях Госдепартамента, — сообщила Нуланд. — Каждый из наших послов проинструктирован, что он должен работать с принимающей страной, чтобы попытаться заставить её действовать в соответствии с санкциям США, ЕС и союзников в той степени, в какой она может и готова осудить Россию".

И вот теперь пойди разберись, кто присоединился к антироссийскому походу Америки из идеологических соображений, а кто — из рабской покорности.

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Антироссийские санкции привели к запредельному росту цен в странах ЕС
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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