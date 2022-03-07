Венгрия отказалась помогать Украине с вооружением

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан сообщил, что власти страны издали указ, согласно которому Будапешт не имеет право направлять оружие Украине. Соответствующее решение политики приняли в ходе мероприятия Оперативного штаба национальной безопасности.

"На заседании Оперативного штаба национальной безопасности… мы оценили ситуацию, опубликован указ, который даёт понять, что с территории Венгрии нельзя поставлять оружие на территорию Украины", — предупредил премьер-министр на личной странице в Facebook.

Ранее руководитель Минобороны Украины Алексей Резников рассказал о прогрессе в получении вооружений от других стран. При этом политик не раскрыл детали, чтобы сделать "сюрприз" для армии России.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен