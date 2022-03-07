МИД РФ: оружие, поставленное ФРГ на Украину, может попасть в руки террористов

Москва не одобряет решение Германии поставить партию оружия на Украину, и, более того, российские власти "разочарованы" таким заявлением, сообщил директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.

По его словам, во-первых, неизвестно, в какие руки попадёт оружие - им могут завладеть мародёры и террористы, во-вторых, ФРГ нарушает свои же юридические ограничения.

"Глубоко разочарованы тем, что правительство ФРГ в нарушение собственного национального законодательства и юридических ограничений на уровне ЕС отошло от ранее проводившегося им сбалансированного курса в этом вопросе", — пояснил Тяпкин в беседе с РИА Новости.

Как подчеркнул директор третьего Европейского департамента МИД, к тому же Германия сейчас пренебрегает "исторической ответственностью перед народами СССР".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен