WP: Трамп предложил "навесить" китайские флаги на истребители США и бомбить РФ

Бывший президент США Дональд Трамп раскрыл "шуточный" план, как можно столкнуть Россию и Китай. По словам экс-лидера нации, нужно на американские истребители повесить флаги КНР и отправиться "бомбить" Москву.

По его словам, тогда США могут остаться в стороне и "наблюдать". На слова Трампа участники отреагировали заливистым смехом.

"Тогда мы скажем: "Китай это сделал, а мы этого не делали, это всё Китай". И тогда они начнут биться друг с другом, а мы будем сидеть и смотреть", — цитирует заявление Трампа в минувшую субботу на мероприятии для спонсоров Республиканской партии The Washington Post.

Кроме того, экс-президент обвинил действующего главу США в том, что он "допустил конфликт" на Украине и "не хочет атаковать" Россию.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен