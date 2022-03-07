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Автор Евгения Васильева

ВСУ предупредили о прогрессе в поставках оружия Украине: "Врага ждёт сюрприз"

Мир

Руководитель Минобороны Украины Алексей Резников сообщил о прогрессе в поставках вооружений для ВСУ. Как подчеркнул министр, властей РФ, которые начали военную спецоперацию по принуждению к миру, "ждёт сюрприз".

ВСУ предупредили о прогрессе в поставках оружия Украине: "Врага ждёт сюрприз"

"Не буду комментировать поставки оружия и боеприпасов — это деликатный момент. Пусть врага ждёт сюрприз. Знайте: есть существенный прогресс", — заявил Резников в своём Facebook-аккаунте.

По информации министра, на территорию Украины уже за минувшие три дня доставили и пообещали направить более 50 тысяч касок и бронежилетов. Также ВСУ "перехватывают" форму военных альянса НАТО, отметил политик.

Ранее в МИД РФ раскритиковали решение Берлина предоставить Киеву военную помощь. Как предупредил представитель российского ведомства Олег Тяпкин, немецкое оружие могут получить мародёры и радикалы.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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