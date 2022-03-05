МИД РФ: в Литве произошло нападение на российского дипломата

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что в Вильнюсе произошло нападение на российского дипломата. Также она отметила, что предпринимались попытки давления на посла, сообщает РИА Новости.

Захарова добавила, что представительством России уже направлены соответствующие ноты, однако меры, предпринимаемые прибалтийскими властями по охране российских загранучреждений, явно недостаточны.

Ранее, 24 февраля, Прага решила прекратить выдачу виз гражданам России. Отмечается, что исключением стали ситуации гуманитарного характера. Кроме того, власти закрыли дипломатические представительства РФ в Карловых Варах и Брно и выслали российских послов.

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