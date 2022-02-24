Чехия отказалась выдавать визы гражданам России

Прага решила прекратить выдачу виз гражданам России. Исключением стали ситуации гуманитарного характера, предупредил в ходе пресс-конференции премьер-министр Чехии Пётр Фиала.

"Правительство Чехии приняло решение о прекращении выдачи виз гражданам РФ за исключением гуманитарных случаев", — заявил Фиала после заседания Совета безопасности Чехии.

Вместе с этим политик сообщил, что власти закрыли дипломатические представительства РФ в Карловых Варах и Брно, а также выслали российских послов. Ещё стало известно об остановке деятельности генконсульств Чехии в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, передаёт РИА Новости.

Ранее в Латвии и Польше предложили не пускать российских туристов на территорию Европы. По мнению западных политиков, граждане этой страны "благосклонно относятся к политике Кремля".

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