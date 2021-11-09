Решение о приостановке действия упрощённого визового режима для официальных лиц Белоруссии принял совет ЕС 9 ноября.
"Совет сегодня принял решение о частичной приостановке применения соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Белоруссией", — цитирует ТАСС сообщение организации.
В совете подчеркнули, что данное решение стало ответом на миграционный кризис на границах ЕС, якобы спровоцированный Белоруссией.
"Мы решительно осуждаем и отвергаем продолжающуюся инструментализацию миграции белорусским режимом", — говорится в сообщении.
В совете подчеркнули, что приостановка действия упрощённого визового режима коснётся только чиновников. Теперь им придётся подавать дополнительные документы, чтобы обосновать цель своей поездки в Евросоюз.
Кроме того, оформление визы для белорусских чиновников подорожает с 35 до 70 евро.
Неудобства затронут белорусские официальные делегации, а также дипломатов, членов правительства и парламента, региональных чиновников, членов Конституционного и Верховного судов.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Председатель профсоюза работников скорой помощи Дмитрий Беляков ответил, часто ли госпитализируют привитых от коронавируса людей, а также назвал побочный эффект вакцины, который может быть смертельным.