ЕС приостановил упрощённый визовый режим для белорусских чиновников

Решение о приостановке действия упрощённого визового режима для официальных лиц Белоруссии принял совет ЕС 9 ноября.

"Совет сегодня принял решение о частичной приостановке применения соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Белоруссией", — цитирует ТАСС сообщение организации.

В совете подчеркнули, что данное решение стало ответом на миграционный кризис на границах ЕС, якобы спровоцированный Белоруссией.

"Мы решительно осуждаем и отвергаем продолжающуюся инструментализацию миграции белорусским режимом", — говорится в сообщении.

В совете подчеркнули, что приостановка действия упрощённого визового режима коснётся только чиновников. Теперь им придётся подавать дополнительные документы, чтобы обосновать цель своей поездки в Евросоюз.

Кроме того, оформление визы для белорусских чиновников подорожает с 35 до 70 евро.

Неудобства затронут белорусские официальные делегации, а также дипломатов, членов правительства и парламента, региональных чиновников, членов Конституционного и Верховного судов.

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