В Латвии и Польше предложили запретить турпоездки в Европу всем гражданам России

Глава комиссии сейма Латвии по иностранным делам Рихард Колс предлагает прекратить выдачу туристических виз для всех граждан России.

"Я хотел бы, чтобы туристические визы были приостановлены как таковые. Надо понимать, что российское общество очень благосклонно относится к политике Кремля. Его поддерживает более 70 процентов населения, считающих, что НАТО является агрессором и эскалатором ситуации", — цитирует депутата латвийский сайт NRA.lv.

По его словам, если такой позиции придерживается общественность в России, то она, позиция то бишь, "никак не стыкуется с тем, что они едут отдыхать в агрессивные страны". Рихард Колс назвал происходящее серьёзным испытанием для Евросоюза, которому необходимо ввести санкционные меры в отношении Москвы в кратчайшие сроки, от трёх до шести месяцев.

Правда, с мнением Колса согласны далеко не все его коллеги. Например, депутат сейма Валерий Агешин считает, что конфликт должен решиться дипломатическим путём.

"Я вижу, что в сложившейся ситуации многие охотно дают советы и мало кто берёт на себя за них ответственность, поэтому я думаю, что в пределах возможностей продолжить преодоление противоречий дипломатическим путём”, — отметил Агешин.

По его мнению, не следует торопиться с введением санкций, так как они губительны не только для российской экономики, но и для экономики Латвии.

Но нельзя сказать, что Рихард Колс одинок. Например, поддерживает идею президент Польши Анджей Дуда.

"Я, как сосед России, буду делать это с сожалением, высказываясь за санкции, которые заблокируют возможности путешествий, например гражданам России", — цитирует ТАСС польского президента.

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