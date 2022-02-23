В МИД РФ сообщили об эвакуации российских послов с Украины

На Украине началась эвакуация сотрудников российских представительств. Данную информацию подтвердили в посольстве РФ в Киеве.

"Эвакуация персонала уже началась", — сказал источник, слова которого цитирует ТАСС.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев может разорвать дипломатические отношения с Москвой. Таким образом глава государства отреагировал на признание Россией независимости ЛДНР.

Сообщалось, что мировые лидеры призывали своих граждан покинуть территорию Украины из-за угрозы российского "вторжения". С подобной рекомендацией выступили такие страны, как:

США,

Франция,

Чехия,

Канада,

Германия,

другие.

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