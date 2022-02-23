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Автор Евгения Васильева

В МИД РФ сообщили об эвакуации российских послов с Украины

Мир

На Украине началась эвакуация сотрудников российских представительств. Данную информацию подтвердили в посольстве РФ в Киеве.

"Эвакуация персонала уже началась", — сказал источник, слова которого цитирует ТАСС.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев может разорвать дипломатические отношения с Москвой. Таким образом глава государства отреагировал на признание Россией независимости ЛДНР.

Сообщалось, что мировые лидеры призывали своих граждан покинуть территорию Украины из-за угрозы российского "вторжения". С подобной рекомендацией выступили такие страны, как:

  • США,
  • Франция,
  • Чехия,
  • Канада,
  • Германия,
  • другие.

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Эвакуация российских дипломатов из Киева — видео
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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