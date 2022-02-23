На Украине началась эвакуация сотрудников российских представительств. Данную информацию подтвердили в посольстве РФ в Киеве.
"Эвакуация персонала уже началась", — сказал источник, слова которого цитирует ТАСС.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев может разорвать дипломатические отношения с Москвой. Таким образом глава государства отреагировал на признание Россией независимости ЛДНР.
Сообщалось, что мировые лидеры призывали своих граждан покинуть территорию Украины из-за угрозы российского "вторжения". С подобной рекомендацией выступили такие страны, как:
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Долгожданное признание Россией ЛДНР состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик. Свой прогноз на этот счёт сделал израильский военный эксперт Яков Кедми.
Долгожданное признание Россией ЛДНР состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик. Свой прогноз на этот счёт сделал израильский военный эксперт Яков Кедми.