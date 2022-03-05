Бастрыкин поручил завести дело по факту подрыва дома в Мариуполе

Расследованием обстоятельств подрыва жилого дома в Мариуполе займутся сотрудники Следственного комитета РФ.

Согласно сведениям СКР, боевики украинских националистических подразделений подорвали жилой дом в Мариуполе 5 марта. Сообщается, что под завалами обрушившегося здания могут находиться до 200 человек, в том числе женщины и дети.

По информации ведомства, председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с произошедшим в Мариуполе и во взаимодействии с правоохранителями ДНР установить всех причастных к преступлению националистов.

"В очередной раз украинские националисты продемонстрировали своё истинное лицо, причиняя вред гражданским лицам, игнорируя договорённости о режиме тишины и предоставлении гуманитарных коридоров для эвакуации людей", — отмечается в сообщении.

Ранее Штаб территориальной обороны ДНР заявил, что украинские националистические подразделения не позволили жителям Мариуполя покинуть город по гуманитарному коридору, организованному минобороны РФ 5 марта.

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