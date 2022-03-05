Система онлайн-платежей PayPal приостановила работу в России

Электронная система онлайн-платежей PayPal временно приостановила свою работу на территории России из-за специальной военной операции по демилитаризации Украины, пишет Reuters со ссылкой на руководителя корпорации.

По информации издания, PayPal в течение определённого периода позволит снять деньги. Однако пока не уточняется, о каких именно сроках идёт речь. В компании гарантируют, что все оставшиеся на счетах финансы будут распределены в соответствии с законом.

"В сегодняшних условиях мы приостанавливаем работу PayPal в РФ", — сказал президент и главный исполнительный директор корпорации Дэн Шульман.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. После этого западные страны стали вводить санкции в отношении РФ.

Многие популярные бренды приостанавливают свою деятельность в стране. Так, с рынка временно уходят такие известные компании, как Samsung, Apple, Oracle, Intel и AMD.

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