Спецоперация на Украине и санкции бьют по богатым, бедным всё равно

Спецоперация России на Украине закончится, и конфликт вступит в другую фазу — самую долгую и страшную, экономическую.

Введённые Западом санкции затронут большую часть россиян, и это станет очевидным достаточно быстро. Стоило ли это того, каков будет ущерб для обычных (и не очень) граждан и какова настоящая цель "заварухи", рассказали эксперты.

Эмоции, хлещущие через край начиная с ночи 23 февраля, будут ещё яростнее.

Российское общество поделено на разные сегменты потребителей, и часть из них санкции коснутся по-разному — об этом в своем ФБ сообщил глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров.

Например, высший класс (0,5% населения) влияние санкций ощутит — практически все активы у них долларизованы. Им свойственно закупаться в "Глобус Гурмэ", иметь "Бентли" и/или "Роллс-Ройс" и отдыхать на Сен-Барте и в Куршавеле. Так как давно есть ВНЖ и активы за границей в нужной валюте. Казалось бы, им ничего не грозит — но за границей уже начали отнимать их счета, яхты, самолёты, недвижимость и активы.

Ещё одна прослойка верхний средний класс (4,5% населения) получит проблемы по полной. Санкции приносят им инфляцию, удорожание импорта, закрытие выезда в Европу и убивают на корню идею "спокойной и сытой старости".

Таким людям свойственно затовариваться в "Азбуке вкуса", иметь доходы/активы в рублях и долларах, квартиру/загородный дом в собственности, БМВ или "Мерседес". Они предпочитают отдых в Европе и экзотических странах каждый год или даже дважды в год. Теперь уровень жизни может существенно снизиться.

Соответственно, хлебнёт горя и средний средний класс (15% населения). получающий очень быстро инфляцию, кризис, проблемы с работой и снижение доходов. Они ходят в "Перекрёсток"/"Лента"/"Метро", получают доходы в рублях, ездят на "Хендэ" или "Киа", берут ипотеку, отдыхают в Турции/Египте каждый год.

Нижнему среднему классу (примерно 30% населения) всё равно. Это клиенты "Ашана"/"Пятёрочки", получают все доходы в рублях, берут потребкредиты, ездят на "Ладе" и отдыхают у родственников.

Низший класс (40% населения) вообще может этих санкций не заметить из-за слабого уровня потребления. Россияне, которые находятся за чертой бедности, ничего даже не почувствуют.

Хотя эти прогнозы, на самом деле, — лишь перспектива ближайшего времени. А вот стратегически Россия может быстро адаптироваться под ситуацию, ибо уже привыкла.

Оказавшись под санкциями, экономика России уже в 2023-м может расти на 10-15% в год, заявил экономист Михаил Хазин. По его словам, сегодня меняется модель миропорядка, созданная США в 1981 году, потому что больше не имеет базовых экономических оснований для неё.

Проблемы с Западом и Украиной, отметил Хазин, в том, что они погрязли в виртуальном мире победивших либеральных ценностей. К реальности такой мир практически отношения не имеет, потому что выстроить его не получилось. Отсюда и такая истеричная реакция на происходящее — реальность не соответствует представлениям о ней.

Поскольку процессы изменений уже приобрели необратимый характер, то можно использовать термин "структурный кризис", аналогичный кризисам 1970-х, 1907-1908-х и 1930-1932-х годов.

Хазин отметил, что странам придётся ждать равновесия доходов и расходов домохозяйств. Для этого придётся отказаться от сверхпотребления и понимать механизм инфляции в применении к собственному карману.

Америке уже очень скоро грозит падение экономики, а это минус 50% по ВВП и доходам. При этом в России не исключён экономический рост, потому что экономика недоинвестирована, недомонетизирована, и этот ресурс можно использовать.

Все претензии к России лежат примерно в этой плоскости, так как она способна выжить даже в столь изменяющейся картинке мира.

Ведь на самом деле эту ненависть, страх, ужас, "дайте свободу Украине" — это не про Украину. Это про миропорядок, который уже отжил своё, резюмировал Хазин.

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